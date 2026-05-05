Exposition À LA LOUPE PETITES CURIOSITÉS ET COLLECTIONS D’ISABELLE SIMLER BFM Aurence Limoges

Limoges

Exposition À LA LOUPE PETITES CURIOSITÉS ET COLLECTIONS D’ISABELLE SIMLER

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 13:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Tout en délicatesse et poésie, les illustrations d’Isabelle Simler éveillent la curiosité. L’illustratrice développe le sens du détail, précis et épuré dans des images très colorées. Son univers et ses petites collections présentées dans cette exposition rend hommage à la nature dont elle pousse l’observation jusqu’aux plus infimes détails.

Le vernissage de l’exposition en présence de l’artiste aura lieu le mercredi 27 mai à 17h30. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Exposition À LA LOUPE PETITES CURIOSITÉS ET COLLECTIONS D’ISABELLE SIMLER

L’événement Exposition À LA LOUPE PETITES CURIOSITÉS ET COLLECTIONS D’ISABELLE SIMLER Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole