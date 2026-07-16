Exposition à Laon : « 50 ans de patrimoine photographique : Regards de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France », Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne · Laon

Informations pratiques

Exposition à Laon : « 50 ans de patrimoine photographique : Regards de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France » 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le fonds photographique de l’Inventaire général du patrimoine des Hauts-de-France, créé en 1979 et toujours enrichi aujourd’hui.

Architecture religieuse, industrielle ou publique, patrimoine urbain, rural et balnéaire, du gothique à l’architecture contemporaine, l’exposition explore la diversité du patrimoine régional, photographié à différentes époques. Elle invite ainsi à considérer la photographie d’Inventaire comme un outil scientifique majeur de documentation et d’analyse, mais aussi de transmission et de construction du regard et de la mémoire collective de notre patrimoine.

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France

Découvrez le fonds photographique de l’Inventaire général du patrimoine des Hauts-de-France, créé en 1979 et toujours enrichi aujourd’hui.

© Michel Gras