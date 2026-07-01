Exposition à Laon autour des enseignes, Salle médiévale de la porte d’Ardon, Laon

Informations pratiques

Exposition à Laon autour des enseignes 19 et 20 septembre Salle médiévale de la porte d’Ardon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Subjugué par la densité des enseignes présentes à Salzbourg lors d’un voyage, Christian Marillier, un des administrateurs de la Société des Amis de Laon, a su persuader cette dernière de transposer cette réalité à Laon et porter ce projet. Pour cela il s‘est basé sur l’ouvrage de 1932 que nous devons à l’érudit Maxime de Sars, document de référence qui en avait inventorié 130. Puis après des recherches diverses, les premiers projets d’enseignes ont été présentés aux décideurs locaux en l’an 2000.

Vingt-six ans après, bientôt 80 potences sont fixées sur nos façades.

Pour la plupart, ce sont autant d’histoires des lieux, d’analyses historiques, d’anecdotes, voire de créations qui seront évoquées dans une exposition à la porte d’Ardon. Sans oublier leur fabrication confiée au talent de Paolo da Encarnaçao.

Salle médiévale de la porte d’Ardon Rempart Guillaume de Harcigny 02000 Laon Laon 02000 ZAC Île de France Aisne Hauts-de-France Cette salle médiévale (située à l’intérieur de la porte fortifiée d’Ardon à Laon) accueille des expositions proposées par la Société des Amis de Laon et du Laonnois.

Subjugué par la densité des enseignes présentes à Salzbourg lors d’un voyage, Christian Marillier, un des administrateurs de la Société des Amis de Laon, a su persuader cette dernière de transposer à…

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