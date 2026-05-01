Exposition à Laon Le Familistère de Guise, une histoire en photographies Parc Foch Laon

Laon

Exposition à Laon Le Familistère de Guise, une histoire en photographies

Parc Foch 1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:00:00

fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21

La toute nouvelle exposition cette année aux Archives départementales, à Laon !

Le Familistère de Guise constitue une expérience architecturale et sociale unique en France de 1859 à 1883, Jean-Baptiste Godin construit pour les ouvriers de sa fonderie un ensemble d’habitats collectifs et de services très éloignés des logements individuels traditionnels.

Les Archives départementales reviennent sur cette histoire à partir d’une sélection de photographies d’époques qui témoignent du fonctionnement du Familistère et du quotidien de ses habitants.

Entrée libre et gratuite aux Archives départementales de l’Aisne du lundi au vendredi de 9h à 17h ! .

Parc Foch 1 Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

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English :

A brand-new exhibition this year at the Archives départementales in Laon!

L’événement Exposition à Laon Le Familistère de Guise, une histoire en photographies Laon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Laon