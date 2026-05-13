Impromptus Mythologiques, Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon, Laon

Impromptus Mythologiques Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Compagnie 25 Watts, Emmanuelle Lévy, comédienne.

Dans une tentative de conférence héroïque et olympienne, l’intervenante candide et sur-enthousiaste conte une mythologie grecque authentique mais décalée, absurde et teintée d’ironie, illustrant ses propos avec un fatras d’objets plus ou moins appropriés. Un solo burlesque de théâtre d’objets pour révis(it)er vos classiques ! Une dizaine de mythes seront à tour de rôle évoqués durant la soirée.

Salle des antiquités méditerranéennes, de 5 à 10’, tous les ¼ d’heure, de 19h à 23h. Tous publics.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Collection d’antiquités méditerranéennes (1.700 pièces) de l’âge du bronze aux premiers siècles après Jésus-Christ. L’une des premières collections de vases, figurines et sculptures grecques après celle du Louvre ; Archéologie régionale : de la préhistoire à la Renaissance, la vie quotidienne des habitants de l’Aisne est reconstruite à partir de ces objets en terre, en verre et en bronze (fouilles effectuées entre Vervins et Soissons) ; Beaux-arts : peintures du XVe au XIXe siècles, sculptures ; Mobilier de l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle ; Ensemble de faïences de la manufacture de Sinceny (XVIIIe et XIXe siècles).

Compagnie 25 Watts, Emmanuelle Lévy, comédienne.

© Compagnie 25 Watts