Exposition à Laon : Rassembler le monde, le cabinet d’un érudit laonnois : Les collections de Claude Antoine Le Marchants de Cambronne, Bibliothèque Suzanne Martinet, Laon

Informations pratiques

Exposition à Laon : Rassembler le monde, le cabinet d’un érudit laonnois : Les collections de Claude Antoine Le Marchants de Cambronne Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Suzanne Martinet Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Depuis septembre 2023, un travail de signalement du fonds iconographique est mené avec le concours de collaborateurs occasionnels bénévoles du service public à la Bibliothèque patrimoniale de Laon.

A cette occasion, un ensemble de cartes et de plans a été redécouvert, ce qui a conduit à s’intéresser à son propriétaire, Claude Antoine Le Marchants de Cambronne (1742-1836).

Ancien militaire devenu érudit, bibliophile et collectionneur, il réunit au cours de sa vie une documentation remarquable témoignant de son intérêt pour les sciences, la géographie et la connaissance du monde. C’est à la rencontre de cet homme et de ses collections que cette exposition invite le visiteur.

Bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcellin Berthelot, 02000 Laon, France Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France 0323228670 https://biblio.ville-laon.fr/mediatheque-suzanne-martinet En 1124, les Prémontrés succèdent à un chapitre de chanoines. Église édifiée dans la seconde moitié du XIIe siècle. Édification du chœur, du transept et de la nef vers 1160. Vers 1190, remplacement de la charpente primitive par une voûte contrebutée par des arcs-boutants ; élévation de la façade du bras sud du transept. En 1226-1240, le chœur est couvert d’une charpente. Construction des tours jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Les flèches sont abattues en 1605. Entre 1616 et 1621, construction du palais abbatial et du pavillon situé dans le jardin. En 1736, reconstruction par les architectes Charles et Nicolas Bonhomme. Reconstruction de la tour nord-est en 1740. Reconstruction des ailes nord et ouest et des galeries du cloître de 1779 à 1788. Après la Révolution, l’église devient paroissiale et les autres bâtiments sont aménagés par l’ingénieur Duroché pour accueillir l’hôtel-Dieu en 1810. En 1944, destruction des bâtiments entourant la cour.

Depuis septembre 2023, un travail de signalement du fonds iconographique est mené avec le concours de collaborateurs occasionnels bénévoles du service public à la Bibliothèque patrimoniale de Laon.

© OT Pays de Laon