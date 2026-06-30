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Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel Prayssac

lundi 21 septembre 2026 · Prayssac

Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel Prayssac

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
46 boulevard Aristide Briand
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel

46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :
2026-09-21

Venez découvrir cette exposition des artistes Pierrette Vergne et Olivier Michel relief et collage, papier et peinture.

Venez découvrir cette exposition des artistes Pierrette Vergne et Olivier Michel relief et collage, papier et peinture.

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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44 

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English :

Come discover this exhibition by artists Pierrette Vergne and Olivier Michel: relief and collage, paper and paint.

L’événement Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot

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