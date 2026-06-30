Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel Prayssac
lundi 21 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel
46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:30:00
Date(s) :
2026-09-21
Venez découvrir cette exposition des artistes Pierrette Vergne et Olivier Michel relief et collage, papier et peinture.
Venez découvrir cette exposition des artistes Pierrette Vergne et Olivier Michel relief et collage, papier et peinture.
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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44
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English :
Come discover this exhibition by artists Pierrette Vergne and Olivier Michel: relief and collage, paper and paint.
L’événement Exposition à Santamaria: Papier art et portrait Pierrette Vergne et Olivier Michel Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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