Exposition À table ! La santé au menu Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Exposition À table ! La santé au menu

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-03

Manger est un des grands plaisirs de la vie. Bien manger, c’est aussi construire sa santé. Toutes les études scientifiques montrent le rôle essentiel de l’alimentation sur notre santé. Cette exposition aborde en 10 panneaux les bases d’une alimentation équilibrée en abordant les différentes classes d’aliments l’eau, les féculents, les fruits et légumes, les produits laitiers, les matières grasses, le sucre et le sel.

Une exposition de l’Espace des sciences et du Pôle Bretagne Culture scientifique.

À l’occasion de la Fête de la science. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Exposition À table ! La santé au menu Pontivy a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté