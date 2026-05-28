Exposition À table ! Les délices de l’illustration Galerie Robillard Paris
Exposition À table ! Les délices de l’illustration Galerie Robillard Paris mercredi 17 juin 2026.
La Galerie Robillard a le plaisir de vous convier à un
banquet d’un genre particulier, tout en dessins et peintures. À travers les
regards croisés de cinq artistes aux univers singuliers, cette exposition
explore notre rapport à la gourmandise, entre souvenirs d’enfance, inventaires
savoureux et recettes fantasmées.
Au menu : les dessins tout en finesse d’Agathe Chamignon,
qui capturent la délicatesse d’instants gourmands suspendus ; les gouaches
hautes en couleur de Camille de Cussac, pour qui gourmandise rime avec
partage et joyeux désordre ; les illustrations stylisées d’Amélie Fontaine, qui
répertorient tous nos mets favoris ; les papiers découpés de Fanny
Menoret, dans lesquels elle revisite toute une culture pop avec douceur et
nostalgie ; et les peintures de Martin Jarrie, véritables portraits de fruits
et légumes dans lesquelles on rêve de croquer.
Cette exposition collective rassemble 80 œuvres originales,
qui promettent de nourrir votre imaginaire et de réjouir vos pupilles !
Exposition-vente d’une sélection de 80 illustrations originales de cinq illustrateur.ices, sur le thème de la gourmandise en entrée libre
Du mercredi 17 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T19:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T19:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00
Galerie Robillard 38, rue de malte 75011 Paris
https://www.galerierobillard.com/exhibition-on-site/a-table-les-delices-de-lillustration/ +33184801575 hello@galerierobillard.com https://www.facebook.com/galerie.robillard/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/galerie.robillard/?locale=fr_FR
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