Exposition À table ! Les délices de l’illustration Galerie Robillard Paris

La Galerie Robillard a le plaisir de vous convier à un

banquet d’un genre particulier, tout en dessins et peintures. À travers les

regards croisés de cinq artistes aux univers singuliers, cette exposition

explore notre rapport à la gourmandise, entre souvenirs d’enfance, inventaires

savoureux et recettes fantasmées.

Au menu : les dessins tout en finesse d’Agathe Chamignon,

qui capturent la délicatesse d’instants gourmands suspendus ; les gouaches

hautes en couleur de Camille de Cussac, pour qui gourmandise rime avec

partage et joyeux désordre ; les illustrations stylisées d’Amélie Fontaine, qui

répertorient tous nos mets favoris ; les papiers découpés de Fanny

Menoret, dans lesquels elle revisite toute une culture pop avec douceur et

nostalgie ; et les peintures de Martin Jarrie, véritables portraits de fruits

et légumes dans lesquelles on rêve de croquer.

Cette exposition collective rassemble 80 œuvres originales,

qui promettent de nourrir votre imaginaire et de réjouir vos pupilles !

Exposition-vente d’une sélection de 80 illustrations originales de cinq illustrateur.ices, sur le thème de la gourmandise en entrée libre

Du mercredi 17 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T19:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T19:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00

Galerie Robillard 38, rue de malte 75011 Paris

https://www.galerierobillard.com/exhibition-on-site/a-table-les-delices-de-lillustration/ +33184801575 hello@galerierobillard.com https://www.facebook.com/galerie.robillard/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/galerie.robillard/?locale=fr_FR



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