Exposition: A table ! Passé, présent (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Exposition: A table ! Passé, présent (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde samedi 23 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Exposition: A table ! Passé, présent (Musée Labenche)
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-11-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Au travers de tables dressées, des collections du musée et de prêt de créateurs, le visiteur découvre l’évolution des arts de la table de la fin XIX siècle à nos jours.
Du 23 mai au 23 janvier 2027 .
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr
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English : Exposition: A table ! Passé, présent (Musée Labenche)
L’événement Exposition: A table ! Passé, présent (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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