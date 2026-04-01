Exposition Admirez notre patrimoine, le cœur d’Istres, Notre Dame de Beauvoir Chemin De Tivoli Istres

Istres

Exposition Admirez notre patrimoine, le cœur d’Istres, Notre Dame de Beauvoir

Du 29/04 au 27/05/2026 tous les jours.

Vernissage mercredi 29 avril à 18h30. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-29

Exposition photographique à la découverte du patrimoine architectural du centre historique, par l’Association des Habitants du Vieil Istres

L’Association des Habitants du Vieil-Istres a été fondée en 1986 par un groupe de propriétaires soucieux de ce quartier historique, de son patrimoine et des traditions provençales. Aujourd’hui, notre association, c’est un lieu, un riche patrimoine et une formidable mosaïque de talents, d’imagination, de motivations et d’engagement. L’association a cette année 40 ans, une très belle histoire et de très nombreux projets. C’est pour toutes ces raisons que nous souhaitons partager toutes ces années passées à l’ensemble de la population istréenne et des alentours avec une exposition présentée à la chapelle Saint-Sulpice sur les trois thèmes suivants Admirez notre patrimoine , Ils ont fait notre histoire , Le Cœur d’Istres, Notre-Dame de Beauvoir . José Nunez, président, 2025



L‘exposition sera complétée au Château des Baumes du 7 au 27 mai (vernissage jeudi 7 mai à 18h30) par une seconde exposition photographique sur le troisième sujet Ils ont fait notre histoire . .

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 83 reservation.mediation@istres.fr

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English :

Photographic exhibition to discover the architectural heritage of the historic center, by the Association des Habitants du Vieil Istres

L’événement Exposition Admirez notre patrimoine, le cœur d’Istres, Notre Dame de Beauvoir Istres a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Istres