Rencontre de chorales La Grange Entressen Istres

Rencontre de chorales

Mardi 28 avril 2026 à partir de 18h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Rendez-vous le mardi 28 avril à 18h à la Grange pour une rencontre de chorales provençales, entre tradition et convivialité !

Dans le cadre du Printemps Provençal. .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 61 71 81

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English :

Join us on Tuesday, April 28 at 6pm at La Grange for a meeting of Provençal choirs, combining tradition and conviviality!

L’événement Rencontre de chorales Istres a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Istres