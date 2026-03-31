Rencontre de chorales La Grange Entressen Istres
Rencontre de chorales La Grange Entressen Istres mardi 28 avril 2026.
Rencontre de chorales
Mardi 28 avril 2026 à partir de 18h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Rendez-vous le mardi 28 avril à 18h à la Grange pour une rencontre de chorales provençales, entre tradition et convivialité !
Dans le cadre du Printemps Provençal. .
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 61 71 81
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English :
Join us on Tuesday, April 28 at 6pm at La Grange for a meeting of Provençal choirs, combining tradition and conviviality!
L’événement Rencontre de chorales Istres a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Istres
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