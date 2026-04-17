Journée de la danse Maison de la Danse Istres

Istres

Journée de la danse

Mercredi 29 avril 2026 de 9h30 à 21h. Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:30:00

fin : 2026-04-29 21:00:00

Date(s) :

2026-04-29

La Journée de la danse propose une série d’ateliers, de démonstrations et de performances pour tous les âges et tous les niveaux, incluant hip-hop, jazz, classique, pilates, et des flashmobs.

La Journée de la danse, qui se tiendra le 29 avril 2026, offre un programme riche et varié. Dès 9h30, un training hip-hop avec DJ et atelier graff sera proposé. Des flashmobs pour ados, adultes et enfants sont prévus, ainsi que des cours de jazz pour adultes et enfants. Des ateliers d’éveil parents/enfants sont également au programme. L’après-midi, des démonstrations de danse classique, jazz et contemporaine auront lieu au Studio 1, suivies d’un parcours dansé et d’ateliers parents/enfants. La journée se clôturera avec une grande barre classique et un cours de pilates sur l’Esplanade Charles de Gaulle, puis un plateau hip-hop, des démos de danse variées, une animation salsa/bachata/afro, un flashmob et un grand bal avec DJ Nadal JR sur la Grande scène (Allées Jean Jaurès). .

Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81 pulsion@danse-istres.com

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English :

Dance Day features a vibrant program of workshops, demonstrations, and performances for all ages and skill levels, including hip-hop, jazz, classical dance, Pilates, and flash mobs.

L’événement Journée de la danse Istres a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Istres