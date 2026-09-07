EXPOSITION : AGLAIA KONRAD, Espace 36, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · Espace 36 · Saint-Omer
Informations pratiques
EXPOSITION : AGLAIA KONRAD 19 et 20 septembre Espace 36 Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Artiste autrichienne vivant en Belgique, Aglaia Konrad photographie la ville et son évolution. Telle une archéologue, elle se plonge dans la signification des diverses couches dont est constituée le paysage urbain. Samedi lors du vernissage vous pourrez discuter avec l’artiste. Cette exposition a reçu le label Bicentenaire de la photographie.
Espace 36 36, rue Gambetta, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Artiste autrichienne vivant en Belgique, Aglaia Konrad photographie la ville et son évolution. Telle une archéologue, elle se plonge dans la signification des diverses couches dont est constituée le…
©Espace36
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