Exposition Albert Auguste Fauvel, Bibliothèque Jacques Prévert, Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Albert Auguste Fauvel Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Jacques Prévert Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La bibliothèque Jacques Prévert s’associe à la famille Fauvel et à l’association Ame de Pirate pour mettre en avant la vie de l’explorateur Albert Auguste Fauvel, scientifique du 19e siècle né et mort à Cherbourg. A partir des correspondances avec sa famille tout au long de ses voyages jusqu’en Chine ou aux Seychelles, nous retracerons son parcours et ses découvertes. Les documents exposés étant anciens, des transcriptions numériques seront proposés, ainsi que des versions audio afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la vie de ce personnage emblématique de la communauté scientifique cherbourgeoise.

Bibliothèque Jacques Prévert Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233233940 https://bibliotheques.cherbourg.fr La bibliothèque Jacques Prévert possède 240 000 documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place : romans, bandes dessinées, livres pour enfants, jeunes et adolescents, revues en tous genres, CD, DVD, partitions, instruments, livres spécialisés… Et depuis peu, les abonnés peuvent également emprunter des disques vinyles.

La bibliothèque Jacques Prévert s’associe à la famille Fauvel et à l’association Ame de Pirate pour mettre en avant la vie de l’explorateur Albert Auguste Fauvel, scientifique du 19e siècle né et à A…