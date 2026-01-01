Exposition Algérie, mes yeux Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

Exposition Algérie, mes yeux

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 13:30:00

fin : 2026-01-26 17:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-05

Après deux ans d’études à l’école des Beaux-Arts de Toulouse, d’origine grecque par sa mère, Manuelle Roche s’installe en Grèce à l’âge de 22 ans. Elle y rencontre l’architecte André Ravéreau dont elle devient l’interprète et la photographe avant de l’épouser. Ensemble ils participent à la reconstruction de deux villages en Céphalonie, dont André Ravéreau est le concepteur, puis vivront en Algérie de 1959 à 1976.

Malgré son divorce d’avec André Ravéreau, elle reste à ses côtés et participe à de nombreuses publications de l’architecte, en les illustrant de ses photos. Exerçant principalement le métier de photographe, notamment au service des antiquités du CNRS à Alger, elle réalise plusieurs expositions et films, mémoires des années soixante et soixante-dix en Algérie, et écrit des romans.

A l’âge de quarante ans, Manuelle Roche décide de devenir psychologue et obtient son doctorat dix ans plus tard. Elle terminera sa carrière en tant que psychologue à Aubenas en Ardèche où les deux artistes se sont installés. Elle continuera à mener de front cette activité professionnelle avec sa passion pour la photographie, ses productions littéraires et des activités artistiques plus confidentielles comme dessin, peinture, création de chansons, broderie…

En 2008 Manuelle Roche a cédé 239 de ses négatifs à l’agence de photo Akg Images (originellement Archives pour l’Art et l’Histoire. Berlin, Londres, Paris).

En 2013, les œuvres de Manuelle Roche et André Ravéreau sont inscrites à l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Paris).

En 2021, Maya Ravéreau, leur fille, fait don de l’ensemble des archives de ses parents au centre d’archives et de conservation du Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille).

Manuelle Roche parcourait le pays avec les missions que le Service des Antiquités organisait, mais aussi pour son compte personnel avec une passion pour l’Algérie qui l’a amenée à connaître tous les sites qui parsèment le pays d’est en ouest et du nord au sud. D’ailleurs, dans quelques-unes de ses nombreuses photos qui illustrent son ouvrage, on ressent une émotion particulière, notamment dans la palette des paysages, mais aussi auprès des gens, jeunes et plus âgés, avec lesquels elle liait connaissance.

Mounir Bouchenaki, extrait de la préface de Algérie, mes yeux…

L’exposition se fait le témoin de cette symbiose profonde entre l’artiste photographe qu’était Manuelle Roche et la terre d’Algérie de laquelle elle se sentait si proche.

A noter: Ouverture exceptionnelle de 14h à 17h tous les week-ends (samedi et dimanche). .

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 83 40 60 contact@maisondelarchi-fc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Algérie, mes yeux

L’événement Exposition Algérie, mes yeux Besançon a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON