L’architecte ne mord (presque) pas #2, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

L’architecte ne mord (presque) pas #2 12 mars – 7 mai Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T21:00:00+01:00

Fin : 2026-05-07T13:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

L’architecte ne mord (presque) pas #2

Avec Sarah Markert, Antoine Devaux et Vinh Linh, Ejo Coopérative, L’Atelier de Montbard, AAS Architectures A.Scaranello, Pierre Gérard-Bendelé

Fruit d’une collaboration entre l’Ordre des architectes, la Direction régionale des affaires culturelles et le Réseau Architecture de Bourgogne-Franche-Comté avec le collectif Commune et Kobalt Studio, l’exposition itinérante L’architecte ne mord (presque) pas poursuit son exploration des architectures du quotidien à travers un deuxième volet enrichi de deux nouveaux projets.

À travers des données graphiques, des récits filmés et des témoignages croisés, l’exposition met en lumière le choix de faire appel à un architecte dans l’imagination et la construction de son chez-soi. Elle donne à voir des démarches concrètes, ancrées dans les réalités du territoire de la région, où le projet architectural naît du dialogue entre habitants et professionnels.

Ce second volet approfondit la réflexion sur les relations fécondes entre architectes et commanditaires : des relations fondées sur l’écoute, la confiance et la co-construction, au fil desquelles se dessinent des lieux de vie singuliers, adaptés aux usages, aux envies et aux contextes locaux. L’exposition défend une architecture accessible, attentive, portée par des architectes de proximité.

La scénographie prolonge cette intention en jouant avec les codes de la domesticité. Elle invite le visiteur à entrer symboliquement dans la « maison du projet », à découvrir les étapes de sa conception et à mieux comprendre les choix qui ont façonné chaque réalisation.

Enfin, ce parcours est complété par une série d’interviews vidéo, accessibles en ligne, donnant la parole aux habitants et aux architectes engagés dans ces projets. Autant de récits sensibles qui témoignent de la richesse du dialogue entre ceux qui habitent et ceux qui conçoivent.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/larchitecte-ne-mord-presque-pas-2/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}]

Avec Sarah Markert, Antoine Devaux et Vinh Linh, Ejo Coopérative, L’Atelier de Montbard, AAS Architectures A.Scaranello, Pierre Gérard-Bendelé architecture bourgognefranchecomté

Ejo Coopérative