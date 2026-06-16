Exposition Ancrage Xavier Le Normand Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Exposition Ancrage Xavier Le Normand

Château de la Brégère 20 route de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

En 2009, Xavier le Normand est lauréat du prix de l’intelligence de la main , décerné par le jury de la Fondation Bettencourt Schueller. En 2015, l’artiste expose au Musée des Arts Décoratifs de Paris, puis au Palais de Tokyo. Il participe à des expositions internationales et dévoile fréquemment ses créations dans des salons d’art et de design.

Cette exposition au Château de la Brégère présentera une sélection de ses collections existantes associées à de nouvelles créations. Ces dernières pièces prendront place dans la gentilhommière le temps de l’été avant de rejoindre une nouvelle exposition qui se tiendra à Venise à l’automne 2026. .

Château de la Brégère 20 route de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Exposition Ancrage Xavier Le Normand

L’événement Exposition Ancrage Xavier Le Normand Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin