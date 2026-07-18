Exposition « André Malraux, du réel à l’imaginaire » de Marianne Paquin, Chapelle des Pénitents Bleus, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents Bleus · La Ciotat
Informations pratiques
Exposition « André Malraux, du réel à l’imaginaire » de Marianne Paquin 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Bleus Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de la Chapelle des Pénitents Bleus.
Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442838935 https://www.laciotat.com/culture-et-patrimoine/culture-et-fetes/chapelle-des-penitents-bleus La Chapelle des Pénitents Bleus, monument historique construit au XVIIe siècle par la confrérie des Pénitents Bleus est un des plus beaux édifices de La Ciotat.
Après une “histoire mouvementée”, la restauration de ce monument historique a permis d’en faire un haut lieu culturel régional.
La Chapelle des Pénitents bleus, dotée d’une surface d’exposition conséquente de presque 300m², accueille tout au long de l’année un riche programme d’expositions de haute qualité en direction d’un large public. Parkings : Port de plaisance Indigo : Centre-ville / Verdun Bus : réseau Ciotabus, Cartreize lignes 69, Varlib ligne 8001
Ouverture exceptionnelle de la Chapelle des Pénitents Bleus.
©Ville de La Ciotat
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