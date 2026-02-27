Exposition Animô Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy
Exposition Animô Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy samedi 13 juin 2026.
Exposition Animô
Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-28
2026-06-13
Probablement l’un des premiers sujets de l’histoire de l’art, l’animal apparaît dès l’art pariétal et traverse les siècles jusqu’à nos jours avec la même importance. Un formidable bestiaire présenté par les artistes de l’Atelier
d’art de l’Amicale Laïque envahit l’Espace Robert Cochet. .
