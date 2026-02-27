Exposition Animô Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy

Exposition Animô

Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-28

2026-06-13

Probablement l’un des premiers sujets de l’histoire de l’art, l’animal apparaît dès l’art pariétal et traverse les siècles jusqu’à nos jours avec la même importance. Un formidable bestiaire présenté par les artistes de l’Atelier

d’art de l’Amicale Laïque envahit l’Espace Robert Cochet. .

Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

