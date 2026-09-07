Exposition : anniversaire des 3 sémaphores de l’estuaire, Place Bugeau, Fouras

Informations pratiques

Exposition : anniversaire des 3 sémaphores de l’estuaire Dimanche 20 septembre, 09h00 Place Bugeau Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers 24 panneaux, dont 12 textes et 12 illustrations, cette exposition retrace l’histoire des postes sémaphoriques et des guetteurs mis en place durant le Blocus continental afin d’assurer la protection de l’arsenal de Rochefort, sur décision de Napoléon.

Place Bugeau Place Bugeau 17450 Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

24 panneaux,12 textes et 12 illustrations concernant les postes sémaphoriques et les guetteurs dans le cadre du Blocus contental pour la protection de l’Arsenal de Rochefort décidé par Napoléon.

©Roby