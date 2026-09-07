Exposition « Anthropocène Museum », Grange, salle de spectacles de La Ferme Dupire (Métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Exposition « Anthropocène Museum » Mardi 24 novembre, 19h00 Grange, salle de spectacles de La Ferme Dupire (Métro Triolo) Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T19:00:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-24T19:00:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00

Les 9, 12, 13, 14 et 16 juin (heures de spectacle)

Le 12 septembre 5940, quatre adolescents originaires de la lithosphère continentale font une des découvertes archéologiques les plus prestigieuses du 60e siècle. Alors qu’ils creusent des tunnels pour s’amuser, ils débouchent sur une grotte gigantesque : une ville entière est enfouie là, oubliée depuis le XXIe siècle. Grâce à cette découverte, nos équipes scientifiques ont pu constituer ce qui est désormais la collection itinérante de l’Anthropocène Muséum.

L’Anthropocène Muséum invite le visiteur à contempler et ressentir l’émotion authentique de la vie au XXIe siècle, à apprendre à l’observer, à la questionner et à réfléchir au contexte environnemental, politique, culturel et métaphysique dans lequel elle a eu lieu. Notre musée regroupe une collection d’œuvres, d’objets et d’archives exposées et commentées de façon à ce que le visiteur puisse explorer la civilisation anthropocène disparue comme de l’intérieur.

Lien Teaser expo : https://youtu.be/h2TmwLfbt3A

Grange, salle de spectacles de La Ferme Dupire (Métro Triolo) 80 rue Yves Decugis Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}] [{« data »: {« author »: « Gru00e9gory Cinus », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « ANTHROPOCEu0300NE MUSEu0301UM – Spot publicitaire », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/h2TmwLfbt3A/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=h2TmwLfbt3A », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsu3C1RW6HB643MVpAV_M3g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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L’Anthropocène Muséum invite le visiteur à contempler et ressentir l’émotion authentique de la vie au XXIe siècle

Regards/Fred Ruffin