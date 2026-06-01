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EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 20 juin 2026.

Adresse : Four à pain

Ville : 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION ANY BODY

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-20

Exposition ANY BODY par Agat Domino, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 20.06.26 au 28.06.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10-12h dimanche 10-13h. Vernissage samedi 20 juin à 19h
Exposition ANY BODY par Agat Domino, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 20.06.26 au 28.06.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10-12h dimanche 10-13h. Vernissage samedi 20 juin à 19h
Contact embrinsdufourapain@gmail.com
tél 06 50 33 75 10   .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10  embrinsdufourapain@gmail.com

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English :

ANY BODY Exhibition by Agat Domino, at the Sainte-Croix Vallée Française Bakery, June 20–28, 2026
Open Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m., and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Saturday, June 20 at 7 p.m.

L’événement EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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