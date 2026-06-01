EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française
EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 20 juin 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
EXPOSITION ANY BODY
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-20
Exposition ANY BODY par Agat Domino, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 20.06.26 au 28.06.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10-12h dimanche 10-13h. Vernissage samedi 20 juin à 19h
Exposition ANY BODY par Agat Domino, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 20.06.26 au 28.06.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10-12h dimanche 10-13h. Vernissage samedi 20 juin à 19h
Contact embrinsdufourapain@gmail.com
tél 06 50 33 75 10 .
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10 embrinsdufourapain@gmail.com
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English :
ANY BODY Exhibition by Agat Domino, at the Sainte-Croix Vallée Française Bakery, June 20–28, 2026
Open Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m., and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Saturday, June 20 at 7 p.m.
L’événement EXPOSITION ANY BODY Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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