Exposition Apamonie Javarzay Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Exposition Apamonie

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

APAMONIE présente une interprétation personnelle d’un site après une recherche artistique. Son travail se base sur la combinaison des motifs observés in-situ. À Javarzay, elle introduit le visiteur dans le dialogue entre les structures architecturales et naturelles du château et de son arboretum. .

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Exposition Apamonie

L’événement Exposition Apamonie Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois