Exposition Apamonie Javarzay Chef-Boutonne
Exposition Apamonie Javarzay Chef-Boutonne samedi 5 septembre 2026.
Chef-Boutonne
Exposition Apamonie
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-17 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
APAMONIE présente une interprétation personnelle d’un site après une recherche artistique. Son travail se base sur la combinaison des motifs observés in-situ. À Javarzay, elle introduit le visiteur dans le dialogue entre les structures architecturales et naturelles du château et de son arboretum. .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : Exposition Apamonie
L’événement Exposition Apamonie Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
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