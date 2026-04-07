Exposition Séverine Blondio Javarzay Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Exposition Séverine Blondio

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’univers artistique de Séverine Blondio vous invite à voyager dans un monde de couleurs et d’émotions.

Passionnée par la beauté de la nature, Séverine Blondio s’attache à capturer et à retranscrire sur ses toiles des paysages lumineux, réels ou imaginaires, que l’on prend plaisir à contempler jour après jour.

Ses peinture acryliques évoquent l’évasion et la sérénité, qu’il s’agisse d’une forêt empreinte de mystère ou de teintes chaleureuses d’un coucher de soleil sur la mer.

En 2020, elle découvre le pastel sec presque par hasard une véritable révélation artistique.

Elle associe alors cette technique au monde animal, qui lui tient profondément à cœur.

Le pastel lui permet d’exprimer toute la finesse des traits et la précision des détails, recherchant le réalisme pour insuffler vie et intensité à chaque dessin. .

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Exposition Séverine Blondio

L’événement Exposition Séverine Blondio Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois