Exposition Guénolée Carrel Javarzay Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Exposition Guénolée Carrel

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Née à Houston aux États-Unis, l’enfance de Guénolée Carrel a été rythmée par de nombreux voyages à l’étranger, elle a vécu la plus grande partie de sa jeunesse à Pau (64).

Passionnée de couleurs et d’arts singuliers depuis toute petite, elle peint depuis ses 17 ans.

Elle débute sa vie professionnelle comme animatrice pour enfants en organisant des ateliers d’arts plastique, puis effectue un début d’apprentissage dans la haute couture (Chanel), et après un passage dans les métiers de la décoration et du bâtiment, elle s’installe en tant qu’artiste. .

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Exposition Guénolée Carrel

L’événement Exposition Guénolée Carrel Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois