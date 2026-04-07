Exposition Sally Churcher Javarzay Chef-Boutonne
Exposition Sally Churcher Javarzay Chef-Boutonne jeudi 6 août 2026.
Chef-Boutonne
Exposition Sally Churcher
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Je suis un artiste anglais vivant en France. Après une longue carrière à Londres, je me suis installé dans la campagne française. Ici, j’ai trouvé la paix nécessaire pour peindre avec mon cœur. Mes peintures traduisent la réalité subjective de ma vie. Je puise mon inspiration dans la nature, le ciel nocturne et mon imagination. Je suis un artiste autodidacte qui a bénéficié des conseils d’excellents professeurs à Londres et en France.
Je présenterai des peintures à l’huile de différentes tailles. Celles-ci mettront en scène des aspects de la nature et de l’existence humaine d’une manière unique. J’utilise différentes techniques pour mes peintures à l’huile, notamment le jet, les couches épaisses et le mélange de peintures à l’huile avec différents médiums. Les peintures seront-elles de couleurs vives ? L’exposition aura pour objectif d’encourager différentes réflexions, discussions et o .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : Exposition Sally Churcher
L’événement Exposition Sally Churcher Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
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