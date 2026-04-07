Exposition Emmanuelle Cascail Javarzay Chef-Boutonne
Exposition Emmanuelle Cascail Javarzay Chef-Boutonne samedi 4 juillet 2026.
Chef-Boutonne
Exposition Emmanuelle Cascail
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Formée à une approche scientifique de l’art, je développe une pratique plastique hybride mêlant peinture, dessin, gravure, collage, et installations parfois participatives. Ma démarche se veut un éloge de la lenteur, de la contemplation et de la beauté du monde encore visible. J’interroge la fragilité du vivant, l’érosion de certaines valeurs humanistes, et notre manière d’habiter la Terre. Depuis plusieurs années, le gaufrage occupe une place importante dans mon travail. Par les notions d’empreinte, de trace et le subtil jeu d’ombre et de lumière, cette technique lente ouvre un espace d’attention et appelle à regarder autrement. La Lune s’est progressivement imposée comme un motif central. .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : Exposition Emmanuelle Cascail
L’événement Exposition Emmanuelle Cascail Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
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