Exposition Apparitions : les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… – Michel CRESP, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Exposition Apparitions : les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… – Michel CRESP 7 novembre 2026 – 2 janvier 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-02T10:00:00+01:00 – 2027-01-02T18:00:00+01:00

Exposition

Michel CRESP

Du 7 novembre 2026 au 2 janvier 2027

Vernissage vendredi 6 novembre à 18h

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

L’exposition du photographe Michel Cresp invite le public à une promenade sensorielle au cœur des paysages naturels. Entre ombres, lumières et matières vivantes, les images deviennent des “apparitions”, révélant une nature à la fois fragile, mystérieuse et profondément habitée.

Pour l’artiste, le lien intime avec la nature nourrit la perception du réel et reconnecte les individus au vivant. À une époque où le réel se confronte sans cesse au virtuel, la photographie retrouve ici une dimension essentielle : celle de l’expérience sensible, de l’attention et de la contemplation.

Une création sonore réalisée par les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse accompagne cette expérience. Les notes parfumées imaginées par les élèves d’écoles de parfumerie ASFO Grasse et Institut de Parfumerie de Grasse diffusées par la société Interessens viennent enrichir l’exposition photographique.

Tous les samedis après-midi médiation de l’exposition par le photographe

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Exposition

© Service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse – Photographie par Michel Cresp