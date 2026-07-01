Informations pratiques

Lougratte

Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie

EGLISE DE VALETTE Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiments.

Peinture-Sculpture-Sérigraphie

Ouverture en présence de l’artiste 10h30-12h30 / 14h30-18hOO du samedi 01 aout au jeudi 06 août inclus

Vernissage Vendredi 31 juillet 18h00

Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiments.

Peinture-Sculpture-Sérigraphie

Ouverture en présence de l’artiste 10h30-12h30 / 14h30-18hOO du samedi 01 aout au jeudi 06 août inclus

Vernissage Vendredi 31 juillet 18h00 .

EGLISE DE VALETTE Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 87 68 65 veronique.fremy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie

Aqua Vera Exhibition: Water, the Color of Emotions.

Painting—Sculpture—Screen Printing

Opening with the artist in attendance: 10:30 a.m.–12:30 p.m. / 2:30 p.m.–6:00 p.m., Saturday, August 1, through Thursday, August 6, inclusive

Opening Reception: Friday, July 31, 6:00 p.m.

L’événement Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie Lougratte a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne