Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie Lougratte
vendredi 31 juillet 2026 · Lougratte
Informations pratiques
Lougratte
Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie
EGLISE DE VALETTE Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiments.
Peinture-Sculpture-Sérigraphie
Ouverture en présence de l’artiste 10h30-12h30 / 14h30-18hOO du samedi 01 aout au jeudi 06 août inclus
Vernissage Vendredi 31 juillet 18h00
Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiments.
Peinture-Sculpture-Sérigraphie
Ouverture en présence de l’artiste 10h30-12h30 / 14h30-18hOO du samedi 01 aout au jeudi 06 août inclus
Vernissage Vendredi 31 juillet 18h00 .
EGLISE DE VALETTE Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 87 68 65 veronique.fremy@orange.fr
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English : Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie
Aqua Vera Exhibition: Water, the Color of Emotions.
Painting—Sculpture—Screen Printing
Opening with the artist in attendance: 10:30 a.m.–12:30 p.m. / 2:30 p.m.–6:00 p.m., Saturday, August 1, through Thursday, August 6, inclusive
Opening Reception: Friday, July 31, 6:00 p.m.
L’événement Exposition Aqua Vera, l’eau couleur de sentiment Peinture-Sculpture-Serigraphie Lougratte a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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