Exposition de Christine Ferrand et Cécile Solivères Eglise de Valette Lougratte
Exposition de Christine Ferrand et Cécile Solivères Eglise de Valette Lougratte vendredi 14 août 2026.
Lougratte
Exposition de Christine Ferrand et Cécile Solivères
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures de Christine Ferrand et Cécile Solivères
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures de Christine Ferrand et Cécile Solivères .
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com
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English : Exposition de Christine Ferrand et Cécile Solivères
Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.
During this week’s exhibition, come and discover the paintings of Christine Ferrand and Cécile Solivères
L’événement Exposition de Christine Ferrand et Cécile Solivères Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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