Exposition de Michèle Dubicki, Edith Lalaurie, Dominique Bocher, Gladys Queille Eglise de Valette Lougratte
Exposition de Michèle Dubicki, Edith Lalaurie, Dominique Bocher, Gladys Queille Eglise de Valette Lougratte vendredi 7 août 2026.
Lougratte
Exposition de Michèle Dubicki, Edith Lalaurie, Dominique Bocher, Gladys Queille
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Découvrez durant cette semaine les poteries et sculptures de Michèle (Miquette) Dubicki et les peintures d’Edith Lalaurie, Dominique Bocher et Gladys Queille.
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les poteries et sculptures de Michèle (Miquette) Dubicki et les peintures d’Edith Lalaurie, Dominique Bocher et Gladys Queille. .
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com
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English : Exposition de Michèle Dubicki, Edith Lalaurie, Dominique Bocher, Gladys Queille
Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.
This week, discover the pottery and sculptures of Michèle (Miquette) Dubicki and the paintings of Edith Lalaurie, Dominique Bocher and Gladys Queille.
L’événement Exposition de Michèle Dubicki, Edith Lalaurie, Dominique Bocher, Gladys Queille Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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