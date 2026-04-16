Exposition d’Isabelle Tapie Eglise de Valette Lougratte

Lougratte

Exposition d’Isabelle Tapie

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les sculptures d’Isabelle Tapie.

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les sculptures d’Isabelle Tapie. .

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’Isabelle Tapie

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.

During this week’s exhibition, come and discover Isabelle Tapie’s sculptures.

L’événement Exposition d’Isabelle Tapie Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides