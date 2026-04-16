Exposition de Philippe Crocquet, Patricia Cauvel et Joëlle Delude Reboul Eglise de Valette Lougratte

Lougratte

Exposition de Philippe Crocquet, Patricia Cauvel et Joëlle Delude Reboul

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Venez découvrir les peintures et sculptures en métal de Philippe Crocquet, peintures de Patricia Cauvel et les peintures sur porcelaine de Joëlle Delude-Reboul.

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures et sculptures en métal de Philippe Crocquet ( Villeneuve sur Lot), les peintures de Patricia Cauvel et les peintures sur porcelaine de Joëlle Delude Reboul. .

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com

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English : Exposition de Philippe Crocquet, Patricia Cauvel et Joëlle Delude Reboul

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.

Come and discover Philippe Crocquet’s paintings and metal sculptures, Patricia Cauvel’s paintings and Joëlle Delude-Reboul’s paintings on porcelain.

L’événement Exposition de Philippe Crocquet, Patricia Cauvel et Joëlle Delude Reboul Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides