Exposition de Romain Saubion Eglise de Valette Lougratte

Lougratte

Exposition de Romain Saubion

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les photographies animalières de Romain Saubion.

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les photographies animalières de Romain Saubion. .

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com

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English : Exposition de Romain Saubion

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.

During this week’s exhibition, come and discover Romain Saubion’s wildlife photographs.

L’événement Exposition de Romain Saubion Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides