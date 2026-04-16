Exposition du Groupe Magenta Eglise de Valette Lougratte

Lougratte

Exposition du Groupe Magenta

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures et sculpture de l’association Groupe Magenta (Ecole d’art de Villeneuve sur Lot )

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures et sculpture de l’association Groupe Magenta (Ecole d’art de Villeneuve sur Lot ) .

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com

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English : Exposition du Groupe Magenta

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.

During this week of exhibitions, come and discover the paintings and sculptures of the Groupe Magenta association (Villeneuve sur Lot art school)

L’événement Exposition du Groupe Magenta Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides