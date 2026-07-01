Exposition de Gaëtane Bodineau Eglise de Valette Lougratte
vendredi 17 juillet 2026 · Eglise de Valette · Lougratte
Informations pratiques
Lougratte
Exposition de Gaëtane Bodineau
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures de Gaëtane Bodineau.
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures de Gaëtane Bodineau. .
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Gaëtane Bodineau
Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.
During this week’s exhibition, come and discover the paintings of Gaëtane Bodineau.
L’événement Exposition de Gaëtane Bodineau Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Lougratte (Lot-et-Garonne)
- Exposition de Philippe Crocquet, Patricia Cauvel et Joëlle Delude Reboul Eglise de Valette Lougratte 24 juillet 2026
- Exposition de Véronique Frémy Eglise de Valette Lougratte 31 juillet 2026
- Exposition de Michèle Dubicki, Edith Lalaurie, Dominique Bocher, Gladys Queille Eglise de Valette Lougratte 7 août 2026
- Exposition de Christine Ferrand et Cécile Solivères Eglise de Valette Lougratte 14 août 2026
- Exposition d’Isabelle Tapie Eglise de Valette Lougratte 21 août 2026