Exposition de Gaëtane Bodineau Eglise de Valette Lougratte

Informations pratiques

Lougratte

Exposition de Gaëtane Bodineau

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures de Gaëtane Bodineau.

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les peintures de Gaëtane Bodineau. .

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com

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English : Exposition de Gaëtane Bodineau

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.

During this week’s exhibition, come and discover the paintings of Gaëtane Bodineau.

L’événement Exposition de Gaëtane Bodineau Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides