Exposition Aquariophile Place Foch Pont-l’Évêque
samedi 10 octobre 2026 · Place Foch · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Exposition Aquariophile
Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Diverses espèces de poissons
L’Aquaclub de Trouville-sur-Mer et l’Association France Vivipares vous donnent rendez-vous pour un événement exceptionnel dédié à la passion aquariophile.
Exposition de 10h à 17h.
Bourse de 10h à 18h.
Vivipares de formes naturelles et de sélection.
Concours Guppy, championnat de France.
Conférences .
Ventes de poissons exposés.
Au programme
La biodiversité à l’honneur découvrez des programmes internationaux inédits réunissant universités, zoos et éleveurs amateurs pour la sauvegarde d’espèces éteintes à l’état sauvage (notamment 3 espèces mexicaines). Des spécimens rares y seront présentés !
– Concours de sélection admirez la beauté de poissons sélectionnés sur plusieurs générations (Guppys et autres) arborant des formes et couleurs spectaculaires.
– Preservation des formes naturelles observez des poissons vivipares maintenus dans le respect absolu de leur souche sauvage d’origine (sans hybridation ni sélection).
– Bourse aquariophile vente de poissons, plantes et matériel proposés directement par des éleveurs amateurs passionnés. .
Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 16 90
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English : Exposition Aquariophile
Various fish species
L’événement Exposition Aquariophile Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Terre d’Auge Tourisme
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