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AGENDA · Pont-l'Évêque

Exposition Aquariophile Place Foch Pont-l’Évêque

samedi 10 octobre 2026 · Place Foch · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Foch
Adresse
Marché couvert
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Exposition Aquariophile

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Diverses espèces de poissons
L’Aquaclub de Trouville-sur-Mer et l’Association France Vivipares vous donnent rendez-vous pour un événement exceptionnel dédié à la passion aquariophile.
Exposition de 10h à 17h.
Bourse de 10h à 18h.
Vivipares de formes naturelles et de sélection.
Concours Guppy, championnat de France.
Conférences .
Ventes de poissons exposés.

Au programme
La biodiversité à l’honneur découvrez des programmes internationaux inédits réunissant universités, zoos et éleveurs amateurs pour la sauvegarde d’espèces éteintes à l’état sauvage (notamment 3 espèces mexicaines). Des spécimens rares y seront présentés !
– Concours de sélection admirez la beauté de poissons sélectionnés sur plusieurs générations (Guppys et autres) arborant des formes et couleurs spectaculaires.
– Preservation des formes naturelles observez des poissons vivipares maintenus dans le respect absolu de leur souche sauvage d’origine (sans hybridation ni sélection).
– Bourse aquariophile vente de poissons, plantes et matériel proposés directement par des éleveurs amateurs passionnés.   .

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 16 90 

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English : Exposition Aquariophile

Various fish species

L’événement Exposition Aquariophile Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Terre d’Auge Tourisme

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