Exposition Aquariophile Place Foch Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Exposition Aquariophile

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Diverses espèces de poissons

L’Aquaclub de Trouville-sur-Mer et l’Association France Vivipares vous donnent rendez-vous pour un événement exceptionnel dédié à la passion aquariophile.

Exposition de 10h à 17h.

Bourse de 10h à 18h.

Vivipares de formes naturelles et de sélection.

Concours Guppy, championnat de France.

Conférences .

Ventes de poissons exposés.

Au programme

La biodiversité à l’honneur découvrez des programmes internationaux inédits réunissant universités, zoos et éleveurs amateurs pour la sauvegarde d’espèces éteintes à l’état sauvage (notamment 3 espèces mexicaines). Des spécimens rares y seront présentés !

– Concours de sélection admirez la beauté de poissons sélectionnés sur plusieurs générations (Guppys et autres) arborant des formes et couleurs spectaculaires.

– Preservation des formes naturelles observez des poissons vivipares maintenus dans le respect absolu de leur souche sauvage d’origine (sans hybridation ni sélection).

– Bourse aquariophile vente de poissons, plantes et matériel proposés directement par des éleveurs amateurs passionnés. .

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 16 90

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English : Exposition Aquariophile

Various fish species

L’événement Exposition Aquariophile Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Terre d’Auge Tourisme