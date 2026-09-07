Exposition : arbres généalogiques de photographes de la région, Présidial – ancien palais de justice et ses cachots, Bailleul

Informations pratiques

Exposition : arbres généalogiques de photographes de la région 19 et 20 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Arbres des photographes : Abbé Lamps, Jeanne Devos, Ernest Furon, Francis Delbarre (Raoul de Godewarsvelde), agrémentés de photos de famille, de microfilms ou objets divers utilisés jadis en photographie.

Par CRGFA (Centre de Recherche Généalogique Flandres-Artois).

Au premier étage du Présidial.

Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 65 67 10 17 http://www.coeurdeflandre.fr Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l’annexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF

Arbres des photographes : Abbé Lamps, Jeanne Devos, Ernest Furon, Francis Delbarre (Raoul de Godewarsvelde), agrémentés de photos de famille, de microfilms ou objets divers utilisés jadis en Par de…

Robert Hotomme