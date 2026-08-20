Exposition : archives en péril, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Exposition : archives en péril 19 et 20 septembre Archives départementales de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les archives sont un patrimoine fragile, exposé à de nombreux dangers avant même leur conservation dans des établissements spécialisés, comme les services d’archives départementales.

À partir de situations réelles, cette exposition présente différentes menaces qui pèsent sur elles : négligence ou méconnaissance, dispersion, destruction, conservation dans des locaux inadaptés, vols, volonté d’effacer certaines traces de l’histoire, incendies, inondations, dégradation naturelle des supports ou encore obsolescence des moyens de lecture.

Pour chacune de ces situations, découvrez également les solutions mises en œuvre afin de préserver et de sauvegarder ce patrimoine documentaire, essentiel à la connaissance du passé et à la transparence démocratique.

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

Les archives sont un bien périssable. Depuis toujours, les dangers qui les menacent sont nombreux, tout particulièrement avant leur conservation dans des établissement spécialisés comme les services…

© Archives départementales de Tarn-et-Garonne