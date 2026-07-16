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Exposition : arrêt sur image, l’aventure photographique, Hôtel de Ville, L’Aigle

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · L'Aigle

Exposition : arrêt sur image, l’aventure photographique, Hôtel de Ville, L’Aigle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place Fulbert de Beina, 61300 L'Aigle
Ville
61300 L'Aigle
Département
Orne

Exposition : arrêt sur image, l’aventure photographique Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition met à l’honneur le regard des illustres photographes aiglons sur leur ville et son territoire. Témoins du quotidien, des événements marquants, des paysages et des transformations urbaines, leurs images racontent L’Aigle au fil du temps. Une plongée dans l’histoire de la photographie et les outils qui ont rendu possible cet art.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie
Cette exposition met à l’honneur le regard des illustres photographes aiglons sur leur ville et son territoire. Témoins du quotidien, des événements marquants, des paysages et des transformations au…

©Ville de L’Aigle

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