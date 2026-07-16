Exposition : arrêt sur image, l’aventure photographique, Hôtel de Ville, L’Aigle
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · L'Aigle
Informations pratiques
Exposition : arrêt sur image, l’aventure photographique Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette exposition met à l’honneur le regard des illustres photographes aiglons sur leur ville et son territoire. Témoins du quotidien, des événements marquants, des paysages et des transformations urbaines, leurs images racontent L’Aigle au fil du temps. Une plongée dans l’histoire de la photographie et les outils qui ont rendu possible cet art.
Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie
Cette exposition met à l’honneur le regard des illustres photographes aiglons sur leur ville et son territoire. Témoins du quotidien, des événements marquants, des paysages et des transformations au…
©Ville de L’Aigle
À voir aussi à L'Aigle (Orne)
- Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle, Hôtel de Ville, L’Aigle 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée, Musée Juin 1944, L’Aigle 19 septembre 2026
- Exposition permanente de la météorite, Musée Juin 1944, L’Aigle 19 septembre 2026
- Concert : répétition publique de l’école municipale de musique, Espace Saint-Barthélémy, L’Aigle 19 septembre 2026
- Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne, Hôtel de Ville, L’Aigle 20 septembre 2026