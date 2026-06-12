Exposition Art & Hobby Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Art & Hobby

Saint-Florent-le-Vieil Ferme abbatiale des Coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21

Amateur(ices)(s)de dessin et de peintures ? Venez découvrir l’exposition Art & Hobby à la ferme abbatiale des Coteaux

L’exposition Art & Hobby revient pour une 5ème édition au sein de la ferme abbatiale des Coteaux.

Cette année, pendant 3 week-ends, découvrez l’oeuvre de 6 artistes amateurs Jean-Pierre Benmahmoud, Charles Richard, Sylvie et Étiennette Gillot, Marie-France Adba et Pierrette Douet.

Entre dessin, peinture, fusain, aquarelle, encre de chine, pastels, acrylique, etc., ils sauront vous transmettre leur passion, et qui sait, vous donneront peut-être l’envie, de vous aussi, vous saisir du pinceau. .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme abbatiale des Coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation.florentaise@orange.fr

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English :

Are you a fan of drawing and painting? Come and discover the Art & Hobby exhibition at the Coteaux abbey farm

L’événement Exposition Art & Hobby Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges