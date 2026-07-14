EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent Ornans
mardi 14 juillet 2026 · Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent · Ornans
Informations pratiques
Ornans
EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES
Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent GALERIE DU BORD DE LOUE Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28
7 artisans de la région exposent leur créations, sacs, vêtements enfants et objets textiles, bougies, bijoux, céramique, verre et bois gravés. .
Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent GALERIE DU BORD DE LOUE Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 11 43 11
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English : EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES
L’événement EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES Ornans a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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