UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent Ornans

mardi 14 juillet 2026 · Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent · Ornans

EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent
Adresse
GALERIE DU BORD DE LOUE
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES

Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent GALERIE DU BORD DE LOUE Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28

7 artisans de la région exposent leur créations, sacs, vêtements enfants et objets textiles, bougies, bijoux, céramique, verre et bois gravés.   .

Square de la Médiathèque Rue Saint-Laurent GALERIE DU BORD DE LOUE Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 11 43 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES

L’événement EXPOSITION ARTISANALE LES CREATIVES Ornans a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

À voir aussi à Ornans (Doubs)