Exposition artistique / D’MLINE Place des anciens moulins Lavoûte-Chilhac vendredi 28 août 2026.

Lavoûte-Chilhac

Exposition artistique / D’MLINE

Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-08-28

L’artiste D’MLINE nous invite à découvrir son univers artistique à travers ses œuvres colorées et originales..

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Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 ot.lavoutechilhac@gmail.com

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English :

The artist D’MLINE invites us to discover his artistic world through his colorful and original works.

L’événement Exposition artistique / D’MLINE Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier