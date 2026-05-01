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Exposition artistique Le Bec-Hellouin

Exposition artistique Le Bec-Hellouin mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 27800 Le Bec-Hellouin

Département : Eure

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Le Bec-Hellouin

Exposition artistique

Salle des fêtes Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Exposition de divers artistes
– Raymond Delafosse (peinture huile)
– Evelyne Martin (collage papier)
– Martine Thomassaint (peinture sur verre)
– Chantal Alim (peinture acrylique)
– Patricia Deceroi (peinture art mural)
– Jocelyne Goron (sculpture)   .

Salle des fêtes Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 62 37 76 63 

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English : Exposition artistique

L’événement Exposition artistique Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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