Le Bec-Hellouin

Exposition artistique

Salle des fêtes Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Exposition de divers artistes

– Raymond Delafosse (peinture huile)

– Evelyne Martin (collage papier)

– Martine Thomassaint (peinture sur verre)

– Chantal Alim (peinture acrylique)

– Patricia Deceroi (peinture art mural)

– Jocelyne Goron (sculpture) .

Salle des fêtes Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 62 37 76 63

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English : Exposition artistique

L’événement Exposition artistique Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay