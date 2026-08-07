Informations pratiques

Pontarlier

Exposition artistique Octobre rose

Salle Michel Malfroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Organisé par pARTage Ateliers de Laure-Anne LEMAIRE.

Exposition sur le thème d’Octobre Rose. Peintures, dessins, collages et photographies des artistes des ateliers adultes de Laure-Anne LEMAIRE. En collaboration avec l’association pARTage. .

Salle Michel Malfroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 62 99 97 lemairelaureanne@gmail.com

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English : Exposition artistique Octobre rose

L’événement Exposition artistique Octobre rose Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS