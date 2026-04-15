Exposition Artistique sur « LA VUE », La Batejade, Alès

Exposition Artistique sur « LA VUE » 5 – 7 juin La Batejade Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une exposition artistique réunira 12 artistes peintres/sculpteur/photographe qui dévoileront leurs œuvres autour du thème « La vue ».

Une buvette et une offre de restauration seront proposées par l’association SPAC La Batejade.

La visite du potager biologique et du parc viendra également illustrer le thème de l’année 2026 : « La vue ».

Les artistes :

André Roger, Aygon Xavier, Dehant Emelie, Durst Do, Fontanille Fabien, Friedmann Mikael, Graci Laure, Lopez Pierre, Meyer Sylvie, Navarro Nanou, Rodilla Josette, Thein Jean-Pierre

La Batejade 854 route d’Uzes, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 0466556650 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com La Batejade, un écrin de verdure dans la ville d’Alès

Le domaine est un vaste parc arboré de 4ha, autour d’un mas du 17è où nature et patrimoine se rencontrent.

Il se partage entre jardin potager, prairie sèche, pinède et forêt méditerranéenne, un vrai havre de biodiversité

Les visiteurs pourront découvrir ici une grande variété de plantes et d’arbres comme un témoignage de la richesse du monde végétal.

On peut tout à la fois observer, s’émerveiller ou apprendre davantage sur ce patrimoine naturel.

Bien que privé, la Batejade, vous ouvre ses portes ainsi que ses chambres d’hôtes pour les rendez-vous aux jardins. L’occasion de se ressourcer dans un lieu vivant en pleine nature. La Batejade 854 route d’Uzes 30100 Ales – Bus 51 ou 50 arrêt Sainte Bernadette

Une exposition artistique réunira 15 artistes, qui dévoileront leurs œuvres autour du thème « La vue ».

©Catherine Lacoste-Pouget