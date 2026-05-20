Exposition Arts Metals Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Montélimar

Montélimar

Exposition Arts Metals

Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Originaire du Pays de Galles, André Collins se consacre à sa passion pour la sculpture en travaillant les métaux et plus particulièrement le cuivre. Il vit aujourd’hui en Drôme Provençale.

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Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Originally from Wales, André Collins devotes himself to his passion for sculpture, working with metals, particularly copper. He now lives in Drôme Provençale.

L’événement Exposition Arts Metals Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération