Exposition Arts Metals Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Montélimar
Exposition Arts Metals Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Montélimar samedi 27 juin 2026.
Montélimar
Exposition Arts Metals
Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Originaire du Pays de Galles, André Collins se consacre à sa passion pour la sculpture en travaillant les métaux et plus particulièrement le cuivre. Il vit aujourd’hui en Drôme Provençale.
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Salle d’Honneur dans l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
Originally from Wales, André Collins devotes himself to his passion for sculpture, working with metals, particularly copper. He now lives in Drôme Provençale.
L’événement Exposition Arts Metals Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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