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Une année italienne aux Templiers Place du Temple Montélimar

Une année italienne aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 4

Montélimar

Une année italienne aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-24

Une année italienne
1h42 vost

Festival du Cinéma Italien 2025

Réalisé par Laura Samani
Avec Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi
Italie comédie dramatique
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

An Italian Year
1h42 ? vost

Italian Film Festival 2025

Directed by Laura Samani
Starring Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi
Italy comedy-drama

L’événement Une année italienne aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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