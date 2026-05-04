Une année italienne aux Templiers Place du Temple Montélimar

Montélimar

Une année italienne aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-24

Une année italienne

1h42 vost



Festival du Cinéma Italien 2025



Réalisé par Laura Samani

Avec Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi

Italie comédie dramatique

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

An Italian Year

1h42 ? vost



Italian Film Festival 2025



Directed by Laura Samani

Starring Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi

Italy comedy-drama

L’événement Une année italienne aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération