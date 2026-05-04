Une année italienne aux Templiers Place du Temple Montélimar
Une année italienne aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 24 juin 2026.
Montélimar
Une année italienne aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-24
Une année italienne
1h42 vost
Festival du Cinéma Italien 2025
Réalisé par Laura Samani
Avec Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi
Italie comédie dramatique
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
An Italian Year
1h42 ? vost
Italian Film Festival 2025
Directed by Laura Samani
Starring Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi
Italy comedy-drama
L’événement Une année italienne aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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