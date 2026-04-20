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Exposition Astrid FRACCOLA Atelier galerie Le Pouliguen

Exposition Astrid FRACCOLA Atelier galerie Le Pouliguen mardi 5 mai 2026.

Lieu : Atelier galerie

Adresse : 11 rue du Général Leclerc

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Exposition Astrid FRACCOLA

Atelier galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11

Découvrez les peintures de l’artiste peintre Astrid FRACCOLA. 

Des visages de femmes, des toiles abstraites aux multiples teintes, un style qui évoque l’éclat et le symbolisme de Gustav Klimt. De la peinture à la céramique, l’artiste voit la vie en couleurs.   .

Atelier galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire   psm@active-art.com

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English :

L’événement Exposition Astrid FRACCOLA Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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