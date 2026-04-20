Exposition Astrid FRACCOLA Atelier galerie Le Pouliguen
Exposition Astrid FRACCOLA Atelier galerie Le Pouliguen mardi 5 mai 2026.
Le Pouliguen
Exposition Astrid FRACCOLA
Atelier galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11
Découvrez les peintures de l’artiste peintre Astrid FRACCOLA.
Des visages de femmes, des toiles abstraites aux multiples teintes, un style qui évoque l’éclat et le symbolisme de Gustav Klimt. De la peinture à la céramique, l’artiste voit la vie en couleurs. .
Atelier galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire psm@active-art.com
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English :
L’événement Exposition Astrid FRACCOLA Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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